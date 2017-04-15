توتنهام يسعى لمواصلة الضغط على تشيلسي

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يستضيف نادي توتنهام هوتسبير نظيره بورنموث، اليوم السبت، بملعب وايت هارت لين، بقيادة تحكيمية للحكم مايكل أوليفير، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحتل توتنهام هوتسبير بقيادة مديره الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المركز الرابع برصيد 68 نقطة، بفارق 7 نقاط عن تشيلسي المتصدر.

من جانبه يأتي بورنموث بقيادة مدربه إيدي هويي، في المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة.

ويأمل توتنهام في الاستفادة من أي تعثر لتشيلسي عندما يواجه مانشستر يونايتد، كما يسعى الفريق إلى مواصلة السلسلة الجيدة التي يحققها منذ مطلع السنة الحالية في الدوري.

في المقابل، يخوض مانشستر سيتي مباراة لا تخلو من صعوبة على ملعب مضيفه ساوثهامتون الذي يحقق نتائج جيدة هذا الموسم، بملعب سانت ميريز، بقيادة تحكيمية للحكم نيل سوابريك.

ويحتل مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني بيب جواريدولا، المركز الرابع برصيد 61 نقطة جمعهم من 31 مباراة فاز في 18 وتعادل في 7 وخسر 6، مسجلا 60 هدفًا فيما استقبلت شباكه 35 هدفًا.

من جانبه ياتي ساوثهامتون بقيادة مدربه كلود بويول، في المركز التاسع برصيد 40 نقطة.

وفيما يلي جميع مباريات اليوم في البريميرليج :

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- توتنهام هوتسبير × بورنموث الساعة 1.30.

- ستوك سيتي × هال سيتي الساعة 4.

- كريستال بالاس × ليستر سيتي الساعة 4.

- واتفورد × سوانزي سيتي الساعة 4.

- إيفرتون × بيرنلي الساعة 4.

- سندرلاند × وست هام يونايتد الساعة 4.

- ساوثهامتون × مانشستر سيتي الساعة 6.30.