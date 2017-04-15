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بالصور| صفحة “تحت الأرض” تهدد بتفجير مدارس الثانوية العامة

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بالصور| صفحة “تحت الأرض” تهدد بتفجير مدارس الثانوية العامة بالصور| صفحة “تحت الأرض” تهدد بتفجير مدارس الثانوية العامة

واصلت ” صفحة تحت الأرض ” جدها الدائم والمستمر في سلسلة تهديدها لأمن وسلامة وأهلها، حيث نشرت الصفحة منشوراً ليلة أمس ينوه بالتفجير في مدارس الثانوية العامة وقت الامتحانات.

حيث تضمن المنشور أن “الخادم رقم 14 جاهز لتقديم فروض الطاعة على امتحانات الثانوية العامه، ثم تهديد أخر اليوم يقول” البعض مِنكم يشكوا من وزارة تدعي” التربية والتعليم”، فَ أنتقامنا لكم سوف يبدأ فِ صباح ليلة الامتحان لحتي آخر يوم، قرر أهل تحت الأرض بمساعدة طلاب الثانوية العامة، وتخريب وزارة “التربية والتعليم”تأديباً لهم، إثبات مِنَّا لكُم”.

وكانت صفحة تحت الأرض قد وجهت بعض التهديدات ومنها، تهديد للرئيس ، ومنها أيضاً تهديد بتفجير يوم شم النسيم، لتواصل تهديدها المستمر لأمن وسلامة الوطن، وقد أعلنت الداخلية القبض علي أثنين من المسئولين عنها ولكن لم يتم الإعلان عن القبض عن باقي المسئولين عنها.

 

المصدر : مصرفايف

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