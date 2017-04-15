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التحريات: السرقة وراء مقتل شاب داخل سيارته بأكتوبر

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التحريات: السرقة وراء مقتل شاب داخل سيارته بأكتوبر التحريات: السرقة وراء مقتل شاب داخل سيارته بأكتوبر

مصراوي Masrawy

مقتل شاب داخل سيارته بأكتوبر

كتب-محمد شعبان:

كشفت التحريات الأولية لمباحث الجيزة، أن السرقة وراء مقتل شاب داخل سيارته بأكتوبر.

اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، كان قد تلقى إخطارًا من غرفة النجدة، بالعثور على جثة شاب داخل سيارة ملاكي.

وانتقل المقدم علي عبد الكريم، وكيل مباحث قطاع أكتوبر، إلى محل البلاغ، حيث كشفت المعاينة، أن مجهولين أطلقوا النار على سيارة ملاكي بالمنطقة السابعة بمشروع "ابني بيتك"، ما أسفر عن مقتل السائق بطلق ناري بالصدر.

كما تبين أن المجني عليه يبلغ من العمر 25 عامًا، علاوة على وجود آثار 7 طلقات نارية بجسم السيارة والزجاج، وانتقل رجال المعمل الجنائي وفريق من النيابة العامة للمعاينة.

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