سيد البلد يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات عبر بوابة «المعلم»

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يستضيف نادي بتروجيت نظيره الإتحاد السكندري، اليوم السبت، على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز.

ويحتل بتروجيت بقيادة مديره الفني حسن شحاتة "المعلم"، المركز السابع برصيد 34 نقطة.

من جانبه يأتي الإتحاد السكندري بقيادة مدربه الإسباني ماكيدا، في المركز العاشر برصيد 30 نقطة.

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وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الخامس بفوز الفريق البترولي 2-1.

ويأمل الإتحاد السكندري بقيادة مدربه الإسباني، في استعادة نغمة الانتصارات بعد تلقي سيد البلد هزيمتين متتاليتين أمام طنطا (1-0)، والأهلي (1-0).