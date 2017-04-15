أخبار عاجلة

"المحافظين": البرلمان له حق مناقشة "تيران وصنافير" بعدما حسمتهما المحكمة لمصر -
مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيران وصنافير" -
حريق يلتهم ٤ سيارات في جراج بكفر الشيخ -
شلش: لا تستخدموا المخابرات وقودا في أزمتكم.. والجزيرتان يهددا وحدة الصف -
تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك -
رؤى - حلقة الثلاثاء 13-6-2017 مع د. أسامة الأزهري والإعلامي عمرو خليل -
تقارير: ثروات الأفراد في أمريكا تتجاوز 50 تريليون دولار -
رئيس وزراء العراق: بغداد ضد حصار أي دولة -
عدلي يحضر العفاريت في أقل من 30 ثانية..أوعى تفكر تقرأ وراه -
رد فعل ناهد السباعي علي رؤية السحلية في #رامز_تحت_الأرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

زوجة ترامب تتحدى الملكة رانيا بملابسها.. صور

Google+ Print
زوجة ترامب تتحدى الملكة رانيا بملابسها.. صور زوجة ترامب تتحدى الملكة رانيا بملابسها.. صور

رافقت السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ، الملكة رانيا ملكة الأردن خلال زيارتها لمدرسة خاصة في واشنطن، وذلك لأنها شهيرة بدفاعها عن التعليم، ومن أجل أيضًا تسليط الضوء على تركيز إدارة ترامب على حرية اختيار المدرسة التي يرغبها أولياء الأمور والطلاب.
 
وشاركت الملكة رانيا وميلانيا ترامب، المائدة المستديرة مع أولياء الأمور والطلاب والمعلمين، في المدرسة المخصصة للفتيات فقط، وذلك وفقا لـ"سكاي نيوز".
 
وظهرت الملكة رانيا بملابس كلاسيكية بسيطة باللون الأسود مع سكارف باللون الأبيض بديلا عن الإكسسوارات، فيما ارتدت ميلانيا فستانا باللون الأخضر مع الحزام والحذاء الأسود، وقد اعتبر لقاؤهما تحديا في الشياكة.
 
شاهد الصور..
زوجة ترامب تتحدى الملكة رانيا بملابسها.. صور
زوجة ترامب تتحدى الملكة رانيا بملابسها.. صور
زوجة ترامب تتحدى الملكة رانيا بملابسها.. صور
زوجة ترامب تتحدى الملكة رانيا بملابسها.. صور
 
المصدر : صدى البلد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. دونالد ترامب يقتحم حفل زفاف لم يدع إليه

بالفيديو.. دونالد ترامب يقتحم حفل زفاف لم يدع إليه

ترامب يعد بعرض استراتيجيته ضد داعش بعد أسبوعين

ترامب يعد بعرض استراتيجيته ضد داعش بعد أسبوعين

رئيس الوزراء الهندي سيلتقي ترامب للمرة الأولى في 26 الجاري

رئيس الوزراء الهندي سيلتقي ترامب للمرة الأولى في 26 الجاري

مدع عام أمريكي سابق: أٌقلت من منصبي بعد اتصالات "غير عادية" من ترامب

مدع عام أمريكي سابق: أٌقلت من منصبي بعد اتصالات "غير عادية" من ترامب