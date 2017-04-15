زوجة ترامب تتحدى الملكة رانيا بملابسها.. صور

رافقت السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب ، الملكة رانيا ملكة الأردن خلال زيارتها لمدرسة خاصة في واشنطن، وذلك لأنها شهيرة بدفاعها عن التعليم، ومن أجل أيضًا تسليط الضوء على تركيز إدارة ترامب على حرية اختيار المدرسة التي يرغبها أولياء الأمور والطلاب.

وشاركت الملكة رانيا وميلانيا ترامب، المائدة المستديرة مع أولياء الأمور والطلاب والمعلمين، في المدرسة المخصصة للفتيات فقط، وذلك وفقا لـ"سكاي نيوز".

وظهرت الملكة رانيا بملابس كلاسيكية بسيطة باللون الأسود مع سكارف باللون الأبيض بديلا عن الإكسسوارات، فيما ارتدت ميلانيا فستانا باللون الأخضر مع الحزام والحذاء الأسود، وقد اعتبر لقاؤهما تحديا في الشياكة.

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