طفل أمريكي يقتل نفسه في بث مباشر على "إنستجرام" - صورة

مصراوي -

أودت رصاصة بحياة طفل أمريكي "13 عاما" خلال بث مباشر له على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وبحسب موقع "سكاي نيوز"، فإن الحادث وقع في مقاطعة كلايتون بولاية جورجيا شرقي البلاد، الجمعة

وكانت الأم ونحو 50 آخرين يشاهدون مالاتشي هيمفيل في بثه المباشر الذي كان يحمل فيه مسدساً.

وقالت الأم إنها سمعت دوياً كبيراً أثناء البث، فهرعت هي وابنتها إلى الطابق العلوي في المنزل حيث كان هميفيل.

وأضافت أنهما وجدتها غارقاً في بركة من الدماء، وصرخت ابنتها" أمي أرجوك أن تغلقي الهاتف" الذي كان يبث تلك اللحظات الصعبة.

ونقل المراهق الأميركي إلى المستشفى حيث كانت إصابته خطيرة للغاية ففارق الحياة هناك.

وأكدت الأم لاحقاً أن الحادث كان عن طريق الخطأ وأنه لم يكن انتحاراً.