الصين وروسيا تطالبان بالتهدئة فى شبه الجزيرة الكورية

رئيس شعبة الأسماك: 25% ارتفاعا في أسعار الفسيخ والرنجة

خاص بالفيديو والصور.. زوجة المتهم بتفجير الكنيستين: "كان يشاهد التلفاز وأصيب بتشنج حين رأى صورته"

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سي ان ان: الأقمار الصناعية رصدت " استعداد وجاهزية" المواقع النووية الكورية الشمالية