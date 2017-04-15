اليوم.. وزير النقل ومحافظ القليوبية يضعان حجر أساس كوبري «كفر شكر»

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يشهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية اليوم السبت وضع حجر أساس كوبرى كفر شكر العلوي بحضور اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى والنائب خالد يوسف عضو مجلس النواب وعدد من التنفيذيين.

يأتي ذلك بعد انتهاء كافة الإجراءات والتراخيص والموافقات من قبل الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الرى التى وافقت على زرع الخوازيق الخرسانية بالمجرى المائى بالاشتراطات الفنية اللازمة وكذا وزارة التخطيط التي اعتمدت زيادة الاعتماد المالى اللازم لإنهاء مشروع الكوبرى فى أقرب وقت ممكن .

يشار إلى أن الكوبرى كان مخصصا له مبلغ 75 مليون جنيه منذ سنوات ولم يتم التنفيذ حتى الآن بسبب تعقيدات الجهات المعنية رغم أن إنشاءه يقضى على التكدس المرورى والتزاحم فى الطريق ومدخل المدينة على طريق "بنها - المنصورة".

اليوم .. وزير النقل ومحافظ القليوبية يضعان حجر أساس كوبرى «كفر شكر»

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هيثم بطاح

يشهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية اليوم السبت وضع حجر أساس كوبرى كفر شكر العلوي بحضور اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى والنائب خالد يوسف عضو مجلس النواب وعدد من التنفيذيين

يأتي ذلك بعد انتهاء كافة الإجراءات والتراخيص والموافقات من قبل الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الرى التى وافقت على زرع الخوازيق الخرسانية بالمجرى المائى بالاشتراطات الفنية اللازمة وكذا وزارة التخطيط التي اعتمدت زيادة الاعتماد المالى اللازم لإنهاء مشروع الكوبرى فى أقرب وقت ممكن .

يشار إلى أن الكوبرى كان مخصص له مبلغ 75 مليون جنيه منذ سنوات ولم يتم التنفيذ حتى الآن بسبب تعقيدات الجهات المعنية رغم أن إنشائه يقضى على التكدس المرورى والتزاحم فى الطريق ومدخل المدينة على طريق بنها - المنصورة