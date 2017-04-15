زوجة أحد ضحايا «تقجير طنطا»: أجهزة التفتيش معطلة منذ 15 يومًا

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روت نبيلة فرج، زوجة الفقيد الرائد مدحت موسى، الذي راح ضحية تفجير كنيسة ماري جرجس بطنطا، تفاصيل آخر اللحظات معه قبل وفاة في التفجير، قائلة: "اليوم ده كان مستعجل على الصلاة واتضايق لأنه نزل متأخر".

وأضافت نبيلة، خلال لقائها ببرنامج "كلام مصري"، المذاع على قناة "الحرة"، :"مكنش فيه تفتيش وآلة التفتيش الموجودة على باب الكنيسة معطلة من 15 يوم، والأمن مكنش بيفتش أي شنطة داخله الكنيسة".

وتابعت: "دخلنا الكنيسة نصلي، بعدها بدقائق حصل الانفجار ولقيت الدخان حولينا في كل مكان، نزلت لقيته جوزي جثه".