زوجة أحد ضحايا «تقجير طنطا»: أجهزة التفتيش معطلة منذ 15 يومًا

ارسال بياناتك
روت نبيلة فرج، زوجة الفقيد الرائد مدحت موسى، الذي راح ضحية تفجير كنيسة ماري جرجس بطنطا، تفاصيل آخر اللحظات معه قبل وفاة في التفجير، قائلة: "اليوم ده كان مستعجل على الصلاة واتضايق لأنه نزل متأخر".
وأضافت نبيلة، خلال لقائها ببرنامج "كلام مصري"، المذاع على قناة "الحرة"، :"مكنش فيه تفتيش وآلة التفتيش الموجودة على باب الكنيسة معطلة من 15 يوم، والأمن مكنش بيفتش أي شنطة داخله الكنيسة".
وتابعت: "دخلنا الكنيسة نصلي، بعدها بدقائق حصل الانفجار ولقيت الدخان حولينا في كل مكان، نزلت لقيته جوزي جثه".
شاهد أيضا