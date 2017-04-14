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«هشام مبارك»: نتلقى تمويلًا أجنبيًا وفقًا للقانون.. ولا نهدف للربح

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«هشام مبارك»: نتلقى تمويلًا أجنبيًا وفقًا للقانون.. ولا نهدف للربح «هشام مبارك»: نتلقى تمويلًا أجنبيًا وفقًا للقانون.. ولا نهدف للربح

التحرير

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قال مصطفى الحسن، مدير مركز هشام مبارك، والذي أُخلي سبيله على ذمة تحقيقات قضية «التمويل الأجنبي» بكفالة 20 ألف جنيه، إنه «اتهم بإنشاء مكتب محاماة بتمويل أجنبي، ومحاولة إسقاط الدولة وقلب نظام الحكم، وممارسة مهنة دون ترخيص».

أضاف الحسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت »، عبر ششة «التليفزيون العربي»، أن «التمويل الخارجي للمركز لا يجرمه القانون، وعمله في الأساس حقوقي، والدفاع عن حقوق الإنسان، ونعمل وفق المواثيق المصرية والدولية».

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وأكد أن «المركز يعمل وفق قانون المحاماة والدستور والقانون المصري، ويقدم المساعدة القانونية لكل محتاج، ولا يهدف للربح»، معقبًا: «كنا نصرف من جيوبنا على بعض القضايا، وعلى ضحايا التعذيب وذلك وفقًا للدستور».

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