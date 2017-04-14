«صحة أسوان»: شفاء آخر حالتين مصابتين بالملاريا

التحرير

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قال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان، إنه آخر حالتين تم احتجازهما بمستشفى حميات أسوان لإصابتهما بمرض الملاريا، خرجتا، اليوم الجمعة، عقب تماثلهما للشفاء.

أضاف أبو المجد، لـ"التحرير"، أن الحالتين إحداهما لسيدة تحمل الجنسية السودانية تدعى عثراء صابر، 28 سنة، والأخرى لشاب يدعى محمد أحمد، 36 سنة، يعمل تاجر ما بين مصر والسودان.

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وأوضح أن إجمالى الحالات التي تم احتجازها بمستشفى حميات أسوان خلال الفترة من أول يناير الماضي وحتى منتصف أبريل الجاري يصل إلى 12 حالة، تماثل 11 حالة منهم للشفاء وخرجت جميعًا، عدا حالة واحدة لشاب مصري قادم من دولة الكونغو، وتوفي لرفضه استكمال العلاج وخضوعه للعزل الطبي المطلوب داخل المستشفى.

ولفت إلى أن الحالات التي يتم احتجازها داخل غرفة العزل بالمستشفى يستغرق علاجها ما بين 6 إلى 7 أيام،تبدأ بتلقى العلاج خلال الـ72 ساعة الأولى، ويعقبها فترة ملاحظة طبية وسحب 3 عينات للتأكد من شفائها وتستغرق 72 ساعة أخرى.