مرتضى منصور: لن نخوض مباراة المقاصة يوم الأحد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه اتفق مع إدارة نادي مصر للمقاصة على عدم لعب المباراة، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، من مؤجلات الأسبوع الـ22 في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف رئيس الزمالك، في تصريحات صحفية، أن الفريق سيلعب يوم الأربعاء أمام نظيره طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري العام.

شاهد أيضا

وكان من المقرر إقامة مباراة الزمالك والمقاصة اليوم الجمعة، وتم تأجيل المباراة لتقام يوم السبت لأسباب أمنية قبل أن تؤجل مرة أخرى ليتقرر إقامتها الأحد المقبل.