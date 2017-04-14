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قيادات دمياط تقدم واجب العزاء في شهيد الإرهاب بسيناء

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قيادات دمياط تقدم واجب العزاء في شهيد الإرهاب بسيناء قيادات دمياط تقدم واجب العزاء في شهيد الإرهاب بسيناء

التحرير

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كتبت:- سميرة حسن

استقبل أهالي مدينة السرو بمحافظة دمياط، اليوم الجمعة، العزاء في المجند حسام أيمن التابعي، الذي استشهد في عملية إرهابية بسيناء.

حضر العزاء، اللواء سامي حمودة، السكرتير العام لديوان عام محافظة دمياط، نائبًا عن الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط، قيادات الجيش، العميد أيمن النفراوي، مأمور قسم شرطة السرو.

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كان الآلاف من أبناء مدينة السرو خرجوا، اليوم، لتشييع جثمان الشهيد من مسجد أبو الحمايل بالمدينة في جنازة عسكرية شارك فيها قيادات مديرية أمن دمياط.

يذكر أن الشهيد عمر 20 عامًا، ومن مواليد مدينة السرو، وكان يؤدي خدمته بسلا ح إشارة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

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التحرير

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