«خناقة حريمي» على مبادرة «تعدد الزوجات».. وأمين: «احترموا الراجل اللي معاكم»

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أبدت الباحثة الحقوقية، جانيت عبدالعليم، رفضها لفكرة تعدد الزوجات، قائلة: "لو جوزي اتزوج عليا هطلب الطلاق.. كان معايا راجل فجأة يبقا نص راجل، كده في ضرر وقع عليا"، خلال حلقة لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة".

وعلى الحانب الآخر، قالت منى أبو شنب، مؤسسة مبادرة تعدد الزوجات، إن الرجل له الحق فى الزواج من أكثر من امرأة ، معقبة: "المرأة المصرية نكدية"، فأبدت "جانيت" تحفظها على ما قالته، ثم نشبت مشادة كلامية بين الطرفين، دفعت الإعلامي تامر أمين للتعليق قائلًا: "يا جماعة احترموا إن فيه راجل قاعد معاكم".