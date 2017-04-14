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تشغيل المركز الإسلامي في شرم الشيخ بـ7 لغات

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تشغيل المركز الإسلامي في شرم الشيخ بـ7 لغات تشغيل المركز الإسلامي في شرم الشيخ بـ7 لغات

التحرير

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تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المركز الإسلامي الثقافي الملحق بالمسجد الصحابة بشرم الشيخ، اليوم الجمعة، واطمأن على انتهاء كافة التشطيبات وتركيب أجهزة التكييف وفرشه ببعض قطع الأثاث.

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ووجه فودة بسرعة استكمال التأثيث باستقدام أجهزة الكمبيوتر، ووضع خطة عاجلة، وإعداد رؤية لتشغيله على الوجه الأمثل، والاستعانة ببعض الوزرات المختصة، ليكون جاهزًا للافتتاح والتشغيل وخدمة رواده من كافة الجنسيات، ويكون منارة ثقافية عملاقة لنشر تعاليم الدين الإسلامى السمحة، ومن المخطط أن يقوم المركز بمهامه باستخدام 7 لغات مختلفة.

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التحرير

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