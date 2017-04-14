أخبار عاجلة

"المحافظين": البرلمان له حق مناقشة "تيران وصنافير" بعدما حسمتهما المحكمة لمصر -
مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيران وصنافير" -
حريق يلتهم ٤ سيارات في جراج بكفر الشيخ -
شلش: لا تستخدموا المخابرات وقودا في أزمتكم.. والجزيرتان يهددا وحدة الصف -
تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك -
رؤى - حلقة الثلاثاء 13-6-2017 مع د. أسامة الأزهري والإعلامي عمرو خليل -
تقارير: ثروات الأفراد في أمريكا تتجاوز 50 تريليون دولار -
رئيس وزراء العراق: بغداد ضد حصار أي دولة -
عدلي يحضر العفاريت في أقل من 30 ثانية..أوعى تفكر تقرأ وراه -
رد فعل ناهد السباعي علي رؤية السحلية في #رامز_تحت_الأرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«الحياة»: لا صحة لإلغاء التعاقد مع «الإنتاج الإعلامي»

Google+ Print
«الحياة»: لا صحة لإلغاء التعاقد مع «الإنتاج الإعلامي» «الحياة»: لا صحة لإلغاء التعاقد مع «الإنتاج الإعلامي»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نفت تلفزيون الحياة، ما تردد عن إلغاء تعاقدها مع مدينة الإنتاج الإعلامي، مؤكدة العلاقة المتميزة التي تربطها بالمدينة عبر ١٠ سنوات مضت.

وأضافت القناة، في بيان، اليوم "الجمعة"، "الشبكة عازمة على الاستمرار في كافة تعاقداتها، حرصا منها على مصلحة المشاهد، خاصة في المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن الآن، وتحتم على تلفزيون الحياة الاستمرار بقوة، لتظل منارة إعلامية تفيد الوطن وأبناءه".

شاهد أيضا

وأضاف البيان: "نؤكد عمق العلاقة بين الشبكة والمدينة، بما تمثله من كيان ضخم داعم للمؤسسات الإعلامية الوطنية، ونرفض كل محاولات التشويش على تلك الروابط".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القبض على مدير موقع بيع أسلحة على الشبكة المظلمة استخدمه منفذ هجوم ميونخ

القبض على مدير موقع بيع أسلحة على الشبكة المظلمة استخدمه منفذ هجوم ميونخ

مفاجأة صادمة في قضية ضبط أكبر شبكة لتبادل الزوجات

مفاجأة صادمة في قضية ضبط أكبر شبكة لتبادل الزوجات

المخابرات الأفغانية تتهم "شبكة حقاني" وباكستان بالوقوف وراء هجوم كابول

المخابرات الأفغانية تتهم "شبكة حقاني" وباكستان بالوقوف وراء هجوم كابول