«الحياة»: لا صحة لإلغاء التعاقد مع «الإنتاج الإعلامي»

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نفت شبكة تلفزيون الحياة، ما تردد عن إلغاء تعاقدها مع مدينة الإنتاج الإعلامي، مؤكدة العلاقة المتميزة التي تربطها بالمدينة عبر ١٠ سنوات مضت.

وأضافت القناة، في بيان، اليوم "الجمعة"، "الشبكة عازمة على الاستمرار في كافة تعاقداتها، حرصا منها على مصلحة المشاهد، خاصة في المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن الآن، وتحتم على تلفزيون الحياة الاستمرار بقوة، لتظل منارة إعلامية تفيد الوطن وأبناءه".

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وأضاف البيان: "نؤكد عمق العلاقة بين الشبكة والمدينة، بما تمثله من كيان ضخم داعم للمؤسسات الإعلامية الوطنية، ونرفض كل محاولات التشويش على تلك الروابط".