7 كلمات لا تقولها لمضيفة الطيران.. إحداها ''ذات دلالة جنسية''

شيماء مصطفى

يعتبر البعض عمل مضيفات الطيران عملًا لطيفًا ومرفهًا، حيث يسافرن حول العالم ولديهن العديد من المزايا، إلا أنه في الحقيقة تعاني مضيفات الطيران من بعض الأمور التي قد تضايقهن.

في بعض الأحيان عند سفرك في الطائرة قد تتحدث بجُمل وكلمات معينة، تتسبب في الإساءة أو غضب مضيفة الطائرة، دون أن تعلم ذلك، ولهذا إليك أبرز 10 كلمات لا يجب عليك قولهم للمضيفة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

- سأضع الهاتف على وضع الطيران خلال دقيقة

عليك اتباع تعليمات مضيفة الطيران، وأيضا بما يتعلق بغلق هاتفك المحمول، فعندم تطلب منك غلق الهاتف عليك أن تتحلى بلاحترام لها وتنفذ ما تقوله.

- ساعديني في رفع حقيبتي

ليس من المهام المنوطة على المضيفة أن تضع لك حقائبك في الخزانة العلوية بدلاً عنك، فإن كنت تصطحب معك الحقيبة داخل الطائرة تأكد من أنك تسطيع حملها بمفردك.

- هل يمكنك مراقبة أطفالي؟

ليس من بين مهام مضيفة الطيران أن تكون جليسة لأطفالك، لذا فعليك أن تعتني بأطفالك على متن الطائرة.

- احضري لي..

مضيفة الطيران ليست خادما شخصيا لك، فلا يجب أن تتحدث معها بصيغة الأمر، لأن هذا يعتبر وقاحة، ومن الأفضل أن تستخدم أسلوبًا مهذبًا، وأن تقول "شكرًا" و"من فضلك".

- Stewardess

لا تنادي مضيفات الطيران الأجنبيات بهذه الكلمة، لأنها هذه الكلمة القديمة كان لها معنى جنسي سئ في الماضي.

- لقد سمحوا لي في آخر رحلة

لا تستخدم هذا التبرير مع المضيفة لاقناعها بشئ هي تعتبره مخالف للتعليمات، واعلم أن مهمتها ووظيفتها على الطائرة هي أن تجعلك تطبق التعليمات هذه، فعليك تطبيقها مهما بدت لك سخيفة.

- ما أنواع المشروبات لديكم؟

غالبًا سيكون هناك إعلان لإخبارك بالمشروبات المتاحة لك، وأيضا ستجد بطاقة تخبرك بالطعام والمشروبات الموجودة، ولهذا لا يوجد ضرورة لسؤال المضيفة عن المشروبات المتاحة، حتى لا تستهلك وقتها وطاقتها.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads