عاجل بالأسماء| انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في سيناء ومصرع طفلة وإصابة أخرى

شيماء مصطفى

في واقعة دمع لها القلوب لقيت طفلة بقرية الجايفة مركز الحسنة وسط سينا مصرعها مساء اليوم الجمعة في انفجار عبوة ناسفة كما أصيبت أخرى.

انفجار عبوة ناسفة

وأشار مصدر أمني من خلال تصريحات صحفية أن عبوة ناسفة استهدفت طفلتين هما ” داليا صالح حسن تبلغ من العمر 10 سنوات والتي لقيت مصرعها فوراً أثناء الانفجار، كما أصيبت الطفلة عائشة خميس حسين تبلغ من العمر 12 سنة، حيث أصيبت بشظايا متفرقة في جسدها.

وعلى الفور هرعت سيارة الإسعاف لكان الحادث و تم نقل الطفلتين لمستشفى العريش العام، وذلك من اجل علاج الطفلة المصابة، وتم نقل الطفلة المتوفية للمشرحة، وذلك لحين استخراج إذن من النيابة العامة بالتصريح بالدفن.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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