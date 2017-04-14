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وزير الداخلية يهنئ البابا بعيد القيامة: وحدتنا لا تضعفها الشدائد

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وزير الداخلية يهنئ البابا بعيد القيامة: وحدتنا لا تضعفها الشدائد وزير الداخلية يهنئ البابا بعيد القيامة: وحدتنا لا تضعفها الشدائد

التحرير

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كتب- محمد عبدالجليل ويونس محمد:

أرسل اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم الجمعة، برقية لكلٍ من البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا إبراهيم إسحاق سدراك بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك، و القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

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وأكد عبد الغفار، خلال البرقية، أن التاريخ سيظل شاهداً على أرض طاب ثراها بدماء الفداء وقدستها خطى الأنبياء، تشابكت فيها أيادينا وحدةً وقوة لا تفرقها مكائد ولا تضعفها شدائد، معربًا عن أمله في أن يديم الله على شعب العظيم اللُحمة والتآزر ودائماً مصرنا الغالية في رفعة وازدهار.

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