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الأزهري: الإرهاب سيزول.. وتبقى مصر مرفوعة الرأس إلى يوم القيامة

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الأزهري: الإرهاب سيزول.. وتبقى مصر مرفوعة الرأس إلى يوم القيامة الأزهري: الإرهاب سيزول.. وتبقى مصر مرفوعة الرأس إلى يوم القيامة

التحرير

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قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشئون الدينية، إن أمامها هدفًا كبيرًا لا ينبغي أن تنشغل عنه، وهو محاربة تنظيم داعش الإرهابي، مشدّدًا على أن مصر أمانة في أعناق الجميع.

أضاف الأزهري، في تصريحات لفضائية  "إكسترا نيوز"، أن الرابط بين المسلمين والمسيحيين لن ينقطع أبدًا، موضحًا أن كل من يريد أن يقطع هذا الرابط فإنه يصطدم بحائط القدر.

وأكد أن "داعش فصيل إرهابي متطرف ولن تتوقف الدولة عن محاربته"، مشيرًا إلى أن "هذا الفكر الإرهابي المنحرف سيزول بإذن الله، وسيبقى هذا البلد بأبنائه الكرام مسلمين ومسيحيين، مرفوع الرأس إلى يوم القيامة".

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تابع: "هذا الدين أرسله الله هديًا للجميع، وحفظًا للأنفس، وكل من أراد أن يقدم هذا للناس على أنه خراب وقتل ودم فالشرع يبرأ منه".

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التحرير

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