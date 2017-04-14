«هوندا» تدخل عالم «السيارات الخضراء» بإصدارين جديدين

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تعكف شركة "هوندا" اليابانية على وضع اللمسات الأخيرة لطرح إصدارين من إنتاجها للسيارات الخضراء، والتي تنوي الشركة أن تولي أهمية كبيرة لها خلال الفترة المقبلة.

وبحسب شبكة "CNN” الأمريكية، فإن هوندا ستدعم عائلة سيارتها الهجين الشهيرة "كلاريتي"، بنسختين هجين وأخرى تعمل بخلايا الوقود، وهي التقنية الحديثة التي كشفت عنها "هيونداي" لأول مرة في معرض سيول الدولي للسيارات.

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وتنوي الشركة اليابانية طرح تلك التقنية الحديثة في بعض الولايات الأمريكية بشكل أساسي، لتكون بداية انطلاق تلك النوعية المتقدمة من الوقود بصناعة السيارات.

وتمثل خلايا الوقود أهمية بالغة لصناعة السيارات، لاسيما بعد أن وضحت تلك التقنية بشكل أساسي، لتكون بديلة اقتصادي لأنواع الوقود المحروق.