الأرصاد الجوية تصدر بيان تحذيري شديد اللهجة وتؤكد عاصفة رملية جديدة وموجة شديدة الحرارة تضرب المحافظات التالية غدا السبت

سمر العشري

أكدت الهيئة العامة للإرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يشهد درجات الحرارة ارتفاع ملحوظ خلال الأيام القادمة بدءا من الغد السبت، كما حذرت الهيئة من نشاط مكثف للرياح المحملة بالرمال والأتربة بداية من السبت وحتي منتصف الأسبوع القادم.

كما أشار بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية الصادر اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن تصل الرياح لحد العواصف على السواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات شمال الصعيد والقاهرة، وأضاف البيان أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة خلال الأيام المقبلة على السواحل الشمالية.

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر والقيادة الهادئة نظرا لانعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الرملية، كما طالبت المواطنين بالقيادة الهادئة وارتداء الملابس الخفيفة نظرا لارتفاع درجة الحرارة بشكل ملحوظ.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، فإنها كالتالي:

القاهرة العظمى 25، والصغرى 16

الإسكندرية 22/17

مرسى مطروح 21/14

بورسعيد 22/15

دمياط 24/14

العريش 25/12

المنصورة 24/14

كفر الشيخ 23/14

دمنهور 23/14

طنطا 23/14

الزقازيق 25/14

الإسماعيلية 25/12

السويس 27/15

الفيوم 25/13

بني سويف 25/13

المنيا 25/15

أسيوط 26/13

سوهاج 27/14

قنا 31/20

الأقصر 30/21

أسوان 30/20

الخارجة 29/18

شرم الشيخ 20/20

الغردقة 26/19

سيوة 24/13.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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