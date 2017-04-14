«الصحفيين» تعلن عن لقاء مرتقب مع وزير الإسكان لتوفير وحدات سكنية

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قال أبو السعود محمد، الأمين العام المساعد ورئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين: إنه "والنقيب عبد المحسن سلامة سيلتقيان وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بعد غد، الأحد، لاستكمال الجهود المشتركة بين النقابة والوزارة لتوفير أكبر قدر من الوحدات السكنية للصحفيين".

وأضاف أبو السعود محمد فى بيان له، اليوم الجمعة، أن اللقاء سيتناول إنهاء بعض المشاكل المتعلقة بإسكان الصحفيين فى مشروع مدينة السادس من أكتوبر، والإسكان الاجتماعى، ومطالب النقابة بتخصيص حصة لأعضائها أيضا فى الإسكان المتوسط، وحصة من الأراضى التى تطرحها الوزارة على المواطنين فى المدن الجديدة سواء الاجتماعى أو المتميز .

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ولفت إلى أن اللقاء يتناول أيضا المطالبة بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مستشفى الصحفيين، التى طال انتظارها، وخاصة أن هناك خطاب وجه لرئيس الوزراء بهذا الشأن عند لقاء النقيب به خلال الأيام الماضية .