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مفاجآت حول خطة الحكومة لتحفيز الموظفين على المعاش المبكر.. 5 سنوات تأمينات وترقية ورحلة حج وشقه ومبلغ مالي

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مفاجآت حول خطة الحكومة لتحفيز الموظفين على المعاش المبكر.. 5 سنوات تأمينات وترقية ورحلة حج وشقه ومبلغ مالي مفاجآت حول خطة الحكومة لتحفيز الموظفين على المعاش المبكر.. 5 سنوات تأمينات وترقية ورحلة حج وشقه ومبلغ مالي

تعمل المصرية جاهدة على تقليل أعداد الموظفين العاملين بالدولة، وكشفت اليوم مصادر مطلعة، على أنه من ضمن خطة الحكومة حول هذا الأمر، هو اتخاذ عدة قرارات تحفيزية للموظفين لدفعهم على المعاش المبكر، وهذه الحوافز بالطبع حوافز مالية وبعضها غير مالية.

خطة الحكومة لتحفيز الموظفين على المعاش المبكر

وتعمل الحكومة الآن على تفعيل المادة 68 من قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي يتعلق بالمعاش المبكر، وقامت بتقسيم الموظفين الطالبين للمعاش المبكر إلى قسمين أو شريحتين وهما:
الشريحة الأولى من 50 عاما إلى أقل من 55 عام.
الشريحة الثانية من 55 عاما إلى 600 عاما.

والشريحة الأولى تحصل على استحقاقات تأمينية تزيد عن حقه “5 سنوات”، الحصول على ترقية فور تقديمه أوراق الحصول على معاش مبكر.
والشريحة الثانية، تحصل على محفزات تأمينية أكثر من حقها، إما 55 سنوات أو الفترة المتبقية لها، أيهما أقل، ولا يحصلون على ترقية.

ومن الإجراءت التحفيزية التي ستقدمها الحكومة أيضاً للمتقدمين إلى المعاش المبكر ما يلي:
1- تسهيلات من وزارة الإسكان والبنوك للحصول على شقق.
2- مساعدة الدولة في دفع بعض الأقساط.
3- الحصول على مبلغ مالي مقطوع بعيدا عن مكافأة المعاش.
44- الحصول على تأشيرة حج أو عمرة

 

المصدر : فايف

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رئيس قسم الأخبار

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