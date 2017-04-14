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صدمة في مانشستر يونايتد| «نجم الفريق» يغيب لنهاية الموسم

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صدمة في مانشستر يونايتد| «نجم الفريق» يغيب لنهاية الموسم صدمة في مانشستر يونايتد| «نجم الفريق» يغيب لنهاية الموسم

التحرير

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ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الجمعة، أن الدولي الإٍسباني خوان ماتا، صانع ألعاب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي سيغيب لنهاية الموسم.

أضافت الصحيفة - وفقًا لتصريحات البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق، - أن ماتا صاحب الـ 28 عامًا، سيعود في الأغلب في نهاية شهر مايو، وهو مايشير إلى انتهاء موسم الدولي الإسباني.

ويقدم الدولي الإسباني "ماتا" أداء مميز، مع اليونايتد هذا الموسم، خاصة أنه لعب 38 مباراة بعدد دقائق لعب بلغ 2.417 دقيقة، سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 6 أهداف.

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يشار إلى أن مانشستر يونايتد يعانى من غيابات الكثير من اللاعبين خلال الفترة الأخيرة، أبرزهم " قائد الفريق واين روني، والمدافعين فيل جونز وكريس سمالينج".

ويحتل مانشستر يونايتد، بقيادة مديره الفني جوزيه مورينيو، المركز الخامس برصيد 57 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الرابع (61 نقطة)، وبفارق 18 نقطة عن المتصدر تشيلسي.

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