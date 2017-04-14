«لوك شاو» يكشف عن تحديه مع «مورينيو»

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قال الدولي الإنجليزي لوك شاو، الظهير الأيسر لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن الانتقادات التي نالته من مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينو، كانت صعبة عليه - حسبما أفاد لصحيفة "مانشستر ايفنينج نيوز" الإنجليزية، اليوم الجمعة.

وقال لوك شاو صاحب الـ 21 عامًا: "كانت انتقادات جوزيه مورينيو صعبة علي، لكن سبق وأن تعرضت لذلك، فعندما أتيت لمانشستر يونايتد كان هناك العديد من النقاشات حولي وهذا أمر صعب، وكان ذلك بمثابة الشيء الجديد بالنسبة لي".

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أضاف الظهير الأيسر لفريق مانشستر يونايتد: "اعتدت على ردود الفعل، والتعليقات الإيجابية خلال وسائل الإعلام، لكن تغير كل شيء بمُجرّد انتقالي إلى مانشستر يونايتد فهناك سلبية، وأثر ذلك على مستواي بطريقة سلبية، لكن هذه المرة عدت وأنا أرغب في القتال حتى أثبت أن الجميع على خطأ".

وتابع لوك شاو: "اجتمعت مع مورينيو وقلت له في نهاية الاجتماع (سأثبت لك أنك على خطأ)، قلت له أنا واثق أنك على خطأ وأريد إثبات ذلك، ليس لأجلي فقط؛ بل لأجل الفريق والجماهير التي وقفت خلفي ودعمتني خلال تلك الفترة".