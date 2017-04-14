أرقام المرشحين الـ 6 لجائزة الأفضل في «البريميرليج»

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كشفت رابطة المحترفين الإنجليزية عن قائمة المُرشحين لجائزة الأفضل لموسم 2017/2016، والمكونة من 6 لاعبين، التي شهدت عودة لاعب الوسط الدولي الفرنسي ذو الأصلي المالي «نجولو كانتي» للمنافسة على الجائزة للموسم الثاني على التوالي، بعد الأداء الخرافي الذي قدمه مع تشيلسي، وخسر كانتي الصراع على هذه الجائزة الموسم الماضي أمام زميله في ليستر سيتي «رياض محرز».

كما تواجد «زلاتان إبراهيموفيتش» هداف مانشستر يونايتد، بعدما سجل 28 هدفًا في جميع المسابقات في أول مواسمه مع الشياطين الحمر، فيما يتصدر الدولي البلجيكي «روميلو لوكاكو» مهاجم إيفرتون هدافي البريميرليج برصيد 24 هدفًا.

وشهدت القائمة تواجد كل الدولي البلجيكي إدين هازارد، لاعب خط وسط تشيلسي، والإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، والدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب أرسنال.

في ضوء ماسبق يستعرض «التحرير» أرقام المرشحين الستة لجائزة الأفضل في «البريميرليج»:

إدين هازارد

الدولي البلجيكي إدين هازارد، لاعب خط وسط تشيلسي، صاحب الـ 26 عامًا، لعب هذا الموسم في البريميرليج، 29 مباراة بعدد دقائق بلغ 2.432 دقيقة، أحرز خلالهم 14 هدفًا، وصنع 5 أهداف.

زلاتان إبراهيموفيتش

الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد، صاحب الـ 35 عامًا، لعب هذا الموسم في البريميرليج، 27 مباراة بعدد دقائق بلغ 2.430 دقيقة، أحرز خلالهم 17 هدفًا، وصنع 5 أهداف.

هاري كين

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الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، صاحب الـ 23 عامًا، لعب هذا الموسم في البريميرليج، 23 مباراة بعدد دقائق بلغ 1.928 دقيقة، أحرز خلالهم 19 هدفًا، وصنع 5 أهداف.

نجولو كانتي

الدولي الفرنسي نجولو كانتي، لاعب خط وسط تشيلسي، صاحب الـ 26 عامًا، لعب هذا الموسم في البريميرليج، 30 مباراة بعدد دقائق بلغ 2.689 دقيقة، أحرز خلالهم هدف، وصنع هدف.

روميلو لوكاكو

الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إيفرتون، صاحب الـ 23 عامًا، لعب هذا الموسم في البريميرليج، 31 مباراة بعدد دقائق بلغ 2.727 دقيقة، أحرز خلالهم 23 هدفًا، وصنع 6 أهداف.

أليكسيس سانشيز

والدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب أرسنال، صاحب الـ 28 عامًا، لعب هذا الموسم في البريميرليج، 30 مباراة بعدد دقائق بلغ 2.538 دقيقة، أحرز خلالهم 18 هدفًا، وصنع 10 أهداف.