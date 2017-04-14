الأحد .. العاهل المغربي يلتقي الرئيس الأمريكي في ميامي

الرباط - (د ب أ)

يلتقي العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد المقبل، على مأدبة غداء في ميامي.

وذكرت تقارير إخبارية مغربية، أن الملك المغربي، الذي وصل ميامي أمس الخميس بعد أسبوع قضاه برفقة أسرته الصغيرة بكوبا، سيلتقي الأحد بترامب والذي سيقيم مأدبة غداء على شرفه.

واختار الملك محمد السادس، بعد جولاته في العديد من البلدان الأفريقية، قضاء بعض الوقت في هافانا الكوبية، حيث التقى بمسؤولين كوبين، في اشارة إلى عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي طالها الجمود على مدى 37 عامًا بسبب دعم كوبا لجبهة "البوليساريو".

يذكر أن جبهة البوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) المدعومة من الجزائر تسعى منذ عقود لاستقلال منطقة الصحراء الغربية عن المغرب، وتريد إجراء استفتاء بين سكانها على هذا الاستقلال.

ودخلت الجبهة في حرب عصابات ضد قوات الجيش المغربي حتى عام 1991 قبل أن يتم وقف إطلاق النار بين الجانبين وتشرف عليه الأمم المتحدة.