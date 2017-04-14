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حزب العمال الكردستاني ينفي تعرضه لأضرار في هجمات الطيران التركي شمالي العراق

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حزب العمال الكردستاني ينفي تعرضه لأضرار في هجمات الطيران التركي شمالي العراق حزب العمال الكردستاني ينفي تعرضه لأضرار في هجمات الطيران التركي شمالي العراق

مصراوي Masrawy

حزب العمال الكردستاني

أربيل - (د ب أ):

نفى مسؤول في حزب العمال الكردستاني بإقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، أن تكون المقاتلات التركية قد ألحقت أضرارًا بمسلحي الحزب شمالي العراق.

وقال مسؤول إعلام الحزب في إقليم كردستان بختيار دوكان، لوكالة الانباء الألمانية إن "الطائرات التركية قصفت مساء أمس الخميس أهدافًا لحزب العمال الكردستاني في منطقة الزاب في المثلث الحدودي بين كل من تركية وإيران وإقليم كردستان العراق، إلا أن القصف لم يلحق أية خسائر بين مسلحيهم في المنطقة".

من جهة أخرى، قال ريبوار عبد الله، أحد شهود عيان من أهالي المنطقة، أن "الطائرات التركية قصفت مساء أمس مواقع لحزب العمال الكردستاني في منطقة الزاب، وهناك حالة من الخوف والقلق بين سكان المنطقة نتيجة القصف".

يذكر أن هيئة الأركان التركية العامة أعلنت ان الطائرات التركية دمرت سبعة ملاجئ وعدة مخابئ لتخزين الأسلحة تستخدمها منظمة حزب العمال الكردستاني والذي وصفته بـ"الإرهابية" في منطقة زاب شمالي العراق في وقت متأخر ليلة أمس الخميس.

يشار إلى أن تركيا تشن هجمات تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني في جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق، منذ أن استأنف الحزب حملته المسلحة في يوليو 2015، ما أدى إلى مقتل 1200 شخص بينهم أفراد أمن مواطنين.

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مصراوي Masrawy

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