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«الخارجية» تنجح في إنهاء أزمة 6 صيادين مصريين بجدة

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«الخارجية» تنجح في إنهاء أزمة 6 صيادين مصريين بجدة «الخارجية» تنجح في إنهاء أزمة 6 صيادين مصريين بجدة

التحرير

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صرح حازم رمضان القنصل العام لمصر في جدة، بأن القنصلية العامة نجحت في إنهاء الخلاف بين ستة صيادين مصريين في منطقة البرلس بكفر الشيخ وكفيلهم السعودي، حيث تم دعوة الكفيل والصيادين إلى مقر القنصلية العامة بجدة.

وأضاف رمضان، في بيان، اليوم الجمعة، أنه تم التوصل لاتفاق على إنهاء المشكلة بين الطرفين، وقام الكفيل بإصدار تأشيرات الخروج النهائي للمواطنين، وعاد الصيادون بالفعل إلى أرض الوطن أمس.

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وجاءت استجابة وزارة الخارجية سريعة، بعد مناشدة نقابة الصيادين لها للتدخل الفوري لحل المشكلة، حيث قام القنصل العام بتشكيل فريق عمل للتدخل السريع، فور علمه بمشكلة الصيادين، يتكون من القنصل المسئول عن شئون المواطنين والمستشار العمالي والمستشار القانوني.

وقام الفريق بالتوجه إلى محل عمل الصيادين في محافظة الليث غرب المملكة العربية للوقوف على حالتهم وتقديم كافة أوجه الدعم القانوني والقنصلي لهم.

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التحرير

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