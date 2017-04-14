وزير الأوقاف يحذر: لا تهاون مع أي إمام يثبت انتماؤه لأي جماعة

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قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنه سيعقد اجتماعا مع وكلاء الوزارة على مستوى الجمهورية، الأحد القادم.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير مع قيادات الدعوة والأئمة بديوان عام محافظة الإسماعيلية بحضور المحافظ اللواء يس طاهر، والعميد محمد فاروق المستشار العسكري، وجابر طايع، رئيس القطاع الديني.

ووجه "جمعة" بفتح المساجد قبل الصلاة بنصف الساعة، وغلقها بعد الصلاة بنصف الساعة أيضا، قائلا "لا بد أن تتابعوا المساجد جيدا في هذه الظروف؛ لأن أعداء الوطن لا يحافظون على حرمة المسجد ولا على حرمة الكنيسة".

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وشدد وزير الأوقاف، على منع إقامة صلاة الجمعة وإلقاء الدروس الدينية داخل الزوايا، بل تقتصر على المساجد الجامعة التي تتبع الوزارة.

وأوضح الدكتور مختار جمعة أنه سيتم إحالة أي شخص يثبت انتماؤه لأي جماعة إلى العمل الإداري، لافتا بأنه حال ثبوت انتماء أحد الأئمة إلى أي جماعة، سيتم إحالة مفتش المنطقة إلى التحقيق قائلا "مدير المديرية لا بد أن يكون قياديا سياسيا مسؤولا عن تنفيذ القرار.. نحن في وقت لا مجال فيه للإهمال".

وقام الوزير بتوزيع كتاب "حماية الكنائس في الإسلام"، تم طباعته منذ عامين، تُرجم إلى 13 لغة؛ لتوعية المواطنين، مشددا على أن "الفتاوى الخاطئة السبب في اللي وصلنا له من اعتقادات خاطئة".