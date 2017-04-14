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فيديو.. وزارة الإسكان تعلن تفاصيل الوحدات السكنية بالعاصمة الجديدة

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فيديو.. وزارة الإسكان تعلن تفاصيل الوحدات السكنية بالعاصمة الجديدة فيديو.. وزارة الإسكان تعلن تفاصيل الوحدات السكنية بالعاصمة الجديدة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان أن ما تم التوصل إليه خلال 10 شهور فقط في مشروع الـ 17 ألف وحدة سكنية الجديدة بالحي السكني ” بالعاصمة الإدارية الجديدة يعد أنجاز يحسب للوزارة.

وأوضح يونس من خلال مدخلته التلفونية مع برنامج ” صباح  أون ” والذي يذاع علي قناة on liv ” أن مساحات الوحدات السكنية الجديدة تتراوح مابين 110 متر إلي 180 متر، وأن المستوي التشطيب بجميع الوحدات هو ” التشطيب الفاخر”.

وأشار يونس أن الوزارة ستقم بالبدء في مشروع ” الإسكان الاجتماعي ” حتي يستفيد منه جميع موظفي الوزارات الذين سينتقلون بالعاصمة، أما عن موعد فتح باب الحجز، مؤكدا انه سيتم فتح باب الحجز عقب رصف الطرقات وتجهيز المرافق، ونتركم مع الفيديو.

المصدر : مصرفايف

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