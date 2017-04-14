القاهرة- (أ ش أ):

صرح قنصل مصر العام في جدة حازم رمضان، بأن القنصلية العامة نجحت في إنهاء الخلاف بين الكفيل السعودي وستة صيادين مصريين من منطقة البرلس بكفر الشيخ، وتمت دعوة الكفيل والصيادين إلى مقر القنصلية العامة بجدة، وتم التوصل لاتفاق على إنهاء المشكلة بين الطرفين.

ونقل بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم الجمعة، عن القنصل المصري العام بجدة تأكيده، أن الكفيل أصدر تأشيرات الخروج النهائي للمواطنين، وعاد الصيادون بالفعل إلى أرض الوطن أمس الأول 12 أبريل 2017.

وأكد البيان أن القنصل العام فور علمه بأزمة الصيادين الستة، شكل فريق عمل للتدخل السريع من كل من القنصل المسئول عن شئون المواطنين والمستشار العمالي والمستشار القانوني، وتوجه الفريق إلى محل عمل الصيادين فى محافظة الليث غرب المملكة العربية السعودية للوقوف على حالتهم وتقديم كافة أوجه الدعم القانوني والقنصلي لهم.

وأشار البيان إلى أن تدخل القنصلية جاء استجابة سريعة لمناشدة نقابة الصيادين لوزارة الخارجية للتدخل الفوري لحل مشكلة الصيادين الستة مع كفيلهم بالمملكة العربية السعودية، وفى ضوء التوجيهات المستديمة للسيد وزير الخارجية برعاية مصالح المصريين في الخارج وحمايتهم.