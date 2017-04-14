بعد انتهاء حقبته| نجوم بارزة تعاقد معها بيرلسكوني من أجل ميلان

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أعلن نادي ميلان الإيطالي، انتقال ملكيته إلى الشركة الصينية "كونسورتيوم " الذي استحوذت على ما يقارب من 99% من أسهم النادي بصفقة قدرت بنحو 740 مليون يورو.

وتنتهي بالتالي حقبة سيلفيو بيرلسكوني مالك ميلان التي استمرت منذ عام 1986 وحقق خلالها الفريق 28 بطولة من بينها 8 ألقاب في الدوري الإيطالي و5 في دوري أبطال أوروبا.

وخلال تلك الفترة الحافلة بالإنجازات نجح بيرلسكوني في التعاقد مع كوكبة بارزة من النجوم نستعرض أبرزها في السطور التالية كالأتي:

1- جورج ويا

انتقل اللاعب الليبيري من باريس سان جيرمان إلى صفوف ميلان في عام 1995، وساعد الفريق على التتويج بلقب الدوري الإيطالي في موسمه الأول بعد لعبه إلى جوار كل من روبرتو باجيو وديجان سافسيفيتش، وأنهى الموسم هدافا للفريق وفاز بلقب الدوري الإيطالي مجددا في موسم 1998-1999، وأنهى مسيرته مع الفريق الإيطالي بتسجيل 58 هجفا في 147 مباراة.

وخلال تواجده مع ميلان، فاز بجائزة الكرة الذهبية وجائزة أفضل لاعب في العالم في عام 1995، ليصبح حتى الآن اللاعب الإفريقي الوحيد الذي توج بتلك الجائزة المرموقة، وفي نفس العام توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي للمرة الثالثة في مسيرته، وأنهى في الموسم التالي في في المركز الثاني لقائمة أفضل لاعب في العالم، وصوت له من صحفيين الرياضة في العالم بأنه أفضل لاعب إفريقي في القرن.

2- ماركو فان باستن

انضم فان باستن في عام 1987 لصفوف ميلان ليشكل ثلاثي هولندي خطير في الروسونيري إلى جانب رود خوليت وفرانك ريكارد، وفي موسمه الأول أحرز الفريق لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 8 سنوات، وفي موسم 1988- 1989 فاز بجائزة الكرة الذهبية بعد تتويج الفريق ببطولة أوروبا للأندية البطلة، كما نجح الفريق في الدفاع عن لقبه في الموسم التالي مباشرة.

وفي عهد فابيو كابيلو وتحديدا في موسم 1991- 1992، فاز الفريق مجددا بلقب الدوري الإيطالي دون التعرض لأي خسارة وأحرز الهولندي في ذلك الموسم 25 هدفا في الدوري، وأصبح أول لاعب يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا، وحصل في نفس العام على جائزة أفضل لاعب في العالم.

وبشكل عام، توج فان باستن مع ميلان بلقب الدوري الإيطالي 4 مرات والسوبر الإيطالي 4 مرات وبطولة أوروبا للأندية البطلة مرتين والسوبر الأوروبي مرتين وكأس الانتركونتينينتال مرتين.

3- أندري شفشينكو

انضم اللاعب الأوكراني لصفوف ميلان في عام 1999 في صفقة قياسية حينها قدرت بنحو 25 مليون يورو، وتوج بلقب هداف الدوري الإيطالي في موسمه الأل بـ24 هدفا في 32 مباراة، ليصبح خامس لاعب أجنبي يتوج بلقب هداف الدوري الإيطالي في موسمه الأول.

وتوج اللاعب الأوكراني مع ميلان بالدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي في مناسبة واحدة، وحصل على جائزة الكرة الذهبية في عام 2004.

4- أليساندرو نيستا

أجبرت الأزمة الاقتصادية الحادة التي ضربت نادي لاتسيو على بيعه لمعظم نجومه لينتقل نيستا لصفوف مبلان مقابل 31 مليون يورو ويشكل خط دفاع حديدي للروسونيري إلى جانب باولو مالديني وكافو وأليساندرو كوستاكورتا وياب ستام.

وتوج نيستا مع ميلان بلقب الدوري الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا مرة واحدة والسوبر الإيطالي مرة واحدة دوري أبطال أوروبا مرتين والسوبر الأوروبي مرتين وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

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5- كاكا

انضم اللاعب البرازيلي كاكا لصفوف ميلان في عام 2003 قادما من ساو باولو البرازيلي مقابل 8,5 مليون يورو، وسرعان ما حجز ماكنه في التشكيل الأساسي للميلان على حساب البرتغالي روي كوستا وشكل قوة هجومية ضاربة للفريق رفقة شيفشينكو وإنزاجي وتوماسون.

وفي فترة تواجده مع ميلان، توج كاكا بلقب الدوري الإيطالي والسوبر الإيطالي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في مناسبة واحدة، إلى جانب فوزه بالكرة الذهبية وجائزة أفضل لاعب في العالم في عام 2007.

6- أندريا بيرلو

انضم أندريال بيرلو لصفوف ميلان في عام 2001 قادما من الغريم الإنتر مقابل قرابة 17 مليون يورو، ليصبح بعدها واحد من أفضل لاعبي وسط الميدان في العالم تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وتوج بيرلو مع ميلان بلقب الدوري الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا مرة واحدة والسوبر الإيطالي وكأس العالم للأندية مرة واحدة والسوبر الأوروبي ودوري أبطال أوروبا مرتين.

7- جنارو جاتوزو

انضم جاتوزو لصفوف ميلان في عام 1999 قادما من ساليرنيتانا مقابل 8 مليون يورو، وحظي بمكانة مميزة للغاية في قلوب جماهير الروسونيري بفضل قدرته على إيقاف خطورة الظاهرة رونالدو عندما كان لاعبا في الإنتر.

وبفضل قدراته الدفاعية والروح القتاية العالية التي يتمتع بها، اعتمد أنشيلوتي عليه إلى جانب أندريا بيرلو الذي تفرغ تماما لصناعة اللعب، وشكلا معا ثنائيا مذهلا ساعد ميلان على فرض هيمنته بشكل كبير على القارة الأوروبية.

وتوج جاتوز مع ميلان بلقب الدوري الإيطالي مرتين ودوري أبطال أوروبا مرتين والسوبر الأوروبي مرتين والسوبر الإيطالي مرتين وكأس العالم للأندية وكأس إيطاليا في مناسبة واحدة.

8- فرانك ريكارد

قضي اللاعب الهولندي 5 سنوات في صفوف ميلان، وتطور مستواه كثيرا تحت قيادة أريجو ساكي الذي حوله من متوسط ميدان دفاعي إلى لاعب شامل في وسط الميدان، ليصبح مثالا للعديد من اللاعبين مثل باتريك فييرا.

وتوج ريكارد مع ميلان بلقب الدوري الإيطالي مرتين والسوبر الإيطالي مرتين والسوبر الأوروبي مرتين ودوري أبطال أوروبا مرتين وأخيرا كأس الانتركونتينينتال مرتين أيضا.