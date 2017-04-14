وزير البترول يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «بوتاجاسكو»

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ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز (بوتاجاسكو)، لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2016، بحضور وكيل أول الوزارة لشئون البترول، والرئيس التنفيذى لهيئة البترول ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، وممثلى الجهاز المركزي للمحاسبات.

ووجه الوزير خلال الاجتماع بالاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق منافذ توزيع البوتاجاز وبالمتابعة المتواصلة لأنشطة هذه المنافذ لضمان توفيرهذه السلعة الاستراتيجية بسهولة ويسر وبأسلوب حضاري يليق بالمواطن المصري، والعمل على التوسع في فتح منافذ جديدة لتغطية كافة محافظات الجمهورية، فضلاً عن تكثيف الاستعدادات في أوقات ذروة الاستهلاك خلال المواسم والأعياد وفصل الشتاء، والاستعانة بتقنيات أجهزة التتبع (GPS) في أسطول سيارات نقل البوتاجاز للحفاظ على منتج البوتاجاز المدعم وحمايته.

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ومن جانبه، أشار المحاسب حسين فتحي رئيس الشركة، إلى تنفيذ خطة موسعة خلال العام للانتشار على مستوى الجمهورية وتطوير خدمات توزيع البوتاجاز التي تقدمها الشركة من خلال 172 مركزًا في 21 محافظة، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة لافتًا إلى توزيع أكثر من 70 مليون أسطوانة من خلال مراكز ومنافذ بوتاجاسكو بزيادة نسبتها 20% عن العام السابق، مشيرًا إلى إقامة مراكز توزيع جديدة في مناطق ومحافظات تعمل فيها الشركة لأول مرة، حيث تم الانتهاء من إنشاء 5 مستودعات جديدة تشمل مستودع بمحافظة دمياط ومستودعين بالمنيا، بالإضافة إلى مستودع بمنطقة مدينتي لخدمة أهالي القاهرة الجديدة.

وأوضح أنه تم تنفيذ خطة لزيادة منافذ التوزيع الثابتة ذات السعات الصغيرة، كأحد الحلول لتوفير الأسطوانات وتحقيق استقرار السوق، خاصة في ظل تحديات توفير الأراضى لإقامة المستودعات بالمحافظات، لافتًا إلى وصول عدد هذه المنافذ التابعة لبوتاجاسكو إلى 262 منفذًا بعد إقامة 41 منفذًا بأسيوط و6 منافذ بالقاهرة، ومنفذ جديد بأسوان.

وأشار إلى الاستمرار في تطوير أنشطة توزيع البوتاجاز بمحافظات الصعيد من خلال مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز التابع للشركة بمحافظة سوهاج، والذى يخدم سوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وتم تطويره وتحديثه مما انعكس على زيادة الكميات المنتجة، كما تم التوسع في خدمة توصيل أسطوانات البوتاجاز إلى المنازل والمنشآت التجارية من خلال العمالة الفنية المدربة فضلاً عن توزيع الأسطوانات في مناطق العين السخنة والساحل الشمالي.