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وزير الإسكان يكشف حجم استثمارات المجتمعات العمرانية حتى 30 يونيو الماضي

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وزير الإسكان يكشف حجم استثمارات المجتمعات العمرانية حتى 30 يونيو الماضي وزير الإسكان يكشف حجم استثمارات المجتمعات العمرانية حتى 30 يونيو الماضي

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الاسكان، إنه تم استثمار نحو 105 مليارات جنيه منذ بدء العمل بهيئة المجتمات العمرانية وحتى 30 يونيو 2016، موضحًا أنها موزعة بواقع 74 مليار جنيه استثمارات البنية الأساسية، و22 مليار جنيه استثمارات الإسكان، و5.5 مليار جنيه استثمارات الخدمات، و1.5 مليار جنيه استثمارات (تطوير الأداء – الزراعة)، بخلاف 2 مليار جنيه فى العاصمة الإدارية الجديدة.

استعرض مدبولي، تقريرًا عن إنجازات الهيئة في المجالات المختلفة بالمدن الجديدة، منذ بدء العمل بالهيئة وحتى 30 يونيو 2016، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة، مؤكدًا أنه خلال الفترة من 1 يوليو 2013 وحتى 30 يونيو 2016، تم استثمار نحو 40.4 مليار جنيه بمعرفة الهيئة موزعة، كالتالي: "28.8 مليار جنيه استثمارات البنية الأساسية، و8.3 مليار جنيه استثمارات الإسكان، و700 مليون جنيه استثمارات الخدمات، و618 مليون جنيه استثمارات (تطوير الأداء – الزراعة)، بخلاف 2 مليار جنيه فى العاصمة الإدارية الجديدة".

أوضح مدبولي، أنه بالنسبة لمشروع الإسكان الاجتماعي، تم الانتهاء من تنفيذ 36 ألف وحدة سكنية، واستكمال تنفيذ 142 ألف وحدة، والبدء في تنفيذ 34 ألف وحدة أخرى ببعض المدن، والتى يجري طرحها وترسيتها، ومن المتوقع إنهائها خلال العام المالى الحالى 2016/2017، مشيرًا إلى أنه فيما يخص مشروع "دار " للإسكان المتوسط، يجرى استكمال تنفيذ المرحلة الأولى بـ 31872 وحدة سكنية، وتنفيذ المرحلة الثانية بـ 25032 وحدة سكنية.

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أمّا بالنسبة لمشروعات الخدمات، لفت وزير الإسكان -إلى أنه تم تنفيذ 139 مبنًا خدميًا، واستكمال تنفيذ 295 مبنًا خدميًا، بجانب البدء في تنفيذ 136 مبنًا خدميًا ببعض المدن، والتي يجري طرحها وترسيتها، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال العام المالي الحالي 2016/2017.

 

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