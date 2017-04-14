فينجر: على لاعبي أرسنال عدم الخوف من الفشل

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قال المدرب الفرنسي أرسين فينجر، إنه يواجه تحدٍ كبير لتحقيق النجاحات مع أرسنال هذا الموسم، خاصة أنه يقبع في المركز السادس وبات مهددًا بعد المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل للمرة الأولى منذ 20 عامًا، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

أوضح فينجر، أن الفريق ربما يتأهل إلى دوري الأبطال وربما لا، مطالبًا اللاعبين بالإيمان بأنفسهم وعدم الخوف من الفشل؛ بل التحلي بالرغبة في تحقيق هذا الهدف.

أضاف فينجر، أنه في كرة القدم ينبغي على الجميع تقبل الخسارة والتعادل مثل الفوز، ولكن يجب على اللاعبين تقديم كل ما لديهم من أجل تحقيق الفوز في المباراة التالية، مشيرًا إلى عدم وجود لاعب أو مدرب يستمتع بالإخفاقات.

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وتطرق فينجر - للحديث عن لاعبه أليكسيس سانشيز - رافضًا التأكيد بأن الإدارة تقدمت بعرض لتجديد عقده مقابل الحصول على 300 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، مشيرًا إلى ضرورة التعامل بعقلاينة مع الأجور لتوفيرها بشكل ملائم لجميع اللاعبين.

وأعرب فينجر عن سعادته الكبيرة بالمستويات التي يقدمها سانشيز مع أرسنال عندما يتعلق الأمر بالسجل التهديفي وصناعة الأهداف لللاعب التشيلي، وذلك بعد تواجده في مركز رأس الحربة الصريح، حيث يمتلك لمسة أولى جيدة للغاية وتركيز عالي لتسجيل الأهداف وصناعتها.

وشدد فينجر - على وجود فرصة لكل من بيتر تشيك ولوران كوشيليني للحاق بمباراة ميدلزبره، الإثنين المقبل، حيث سيتوقف الأمر على الفحوصات التي ستجرى عليهما، مشيرًا إلى أن نسبة مشاركتهما في المباراة تصل إلى 80%.