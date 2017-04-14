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قبل أن تندمي.. اختبار يكشف لك هل يناسبك الشعر القصير أم لا؟

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مصراوي Masrawy

قبل أن تندمي.. اختبار يكشف لك هل يناسبك الشعر القصير أم لا؟ (1)قبل أن تندمي.. اختبار يكشف لك هل يناسبك الشعر القصير أم لا؟ (1)

قبل أن تندمي.. اختبار يكشف لك هل يناسبك الشعر القصير أم لا؟ (2)قبل أن تندمي.. اختبار يكشف لك هل يناسبك الشعر القصير أم لا؟ (2)

قبل أن تندمي.. اختبار يكشف لك هل يناسبك الشعر القصير أم لا؟ (3)قبل أن تندمي.. اختبار يكشف لك هل يناسبك الشعر القصير أم لا؟ (3)

قبل أن تندمي.. اختبار يكشف لك هل يناسبك الشعر القصير أم لا؟ (4)قبل أن تندمي.. اختبار يكشف لك هل يناسبك الشعر القصير أم لا؟ (4)

قبل أن تندمي.. اختبار يكشف لك هل يناسبك الشعر القصير أم لا؟ (5)قبل أن تندمي.. اختبار يكشف لك هل يناسبك الشعر القصير أم لا؟ (5)

قبل أن تندمي.. اختبار يكشف لك هل يناسبك الشعر القصير أم لا؟ (6)قبل أن تندمي.. اختبار يكشف لك هل يناسبك الشعر القصير أم لا؟ (6)

قبل أن تندمي.. اختبار يكشف لك هل يناسبك الشعر القصير أم لا؟ (7)قبل أن تندمي.. اختبار يكشف لك هل يناسبك الشعر القصير أم لا؟ (7)

قبل أن تندمي.. اختبار يكشف لك هل يناسبك الشعر القصير أم لا؟ (8)قبل أن تندمي.. اختبار يكشف لك هل يناسبك الشعر القصير أم لا؟ (8)

قبل أن تندمي.. اختبار يكشف لك هل يناسبك الشعر القصير أم لا؟قبل أن تندمي.. اختبار يكشف لك هل يناسبك الشعر القصير أم لا؟

كتبت - هاجر حاتم:

تقع الفتاة في حيرة بين "ستايل" الشعر القصير والطويل، هذا لأن لكل منهما جماله الخاص، ولكن لكل وجه طول الشعر الذي يناسبه. لهذا قام مصفف الشعر العالمي "جون فريدا" بعمل اختبار تستطيع به الفتاة تحديد ما إذا كان ينسابها الشعر القصير أم الطويل، وفقًا لما ذكره موقع cosmopolitan.

- الاختبار كما موضح بالصورة، قومي بوضع مسطرة أسفل أذنك، ووضع قلم أسفل ذقنك، وقيسي بالقلم المسافة بين المنطقتين، إذا كانت أقل من 2.25 فهذا يعني أن الشعر القصير يناسبك، أما إذا كانت المسافة أكبر من 2.25 فهذا يعني أن الشعر الطويل هو الأفضل لك.

اختبار جون فريدا

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