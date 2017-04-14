متعب يغيب عن مران الأهلي

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عقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو استعدادًا لمواجهة أسوان، في إطار الجولة الـ 22، بالدوري الممتاز.

وشرح البدري نقاط القوة والضعف لفريق أسوان، ومشاهدة مباراة الفريق الجنوبي الأخيرة مع نادي طلائع الجيش، والتي فاز بها بهدف دون رد.

وكان من المقرر إنطلاق المران في التاسعة صباحًا إلا أن المدير الفني للفريق، عقد محاضرة بالفيديو، لتؤخر المران نصف ساعة.

وشهد المران انتظام مؤمن زكريا، لاعب الفريق، في المران الجماعي، وانهى مؤمن أجازة زواجه سريعا بعد 24 ساعة حيث احتفل اللاعب بالدخول إلى عش الزوجية مساء أول أمس الأربعاء بأحد الفنادق الكبيرة بمدنية نصر.

وحصل مؤمن زكريا على إذن بالغياب 48 ساعة من التدريبات للدخول إلى عش الزوجية بدأت عقب لقاء الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء الماضي.

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وتغيب عماد متعب، مهاجم الفريق الأول، عن تدريبات الفريق الجماعية، بعد مشاركته بصورة طبيعية في مران الفريق أمس، الخميس، إلا أنه تغيب عن المران الجماعي، والذي انطلق في التاسعة والنصف صباحًا.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن اللاعب تم حقنه في الركبة تحت إشراف خالد محمود، طبيب الفريق، والذي منح اللاعب راحة 48 ساعة.

وبذلك، يغيب متعب بشكل رسمي عن لقاء أسوان المرتقب.

وشهد المران خروج شريف إكرامي، حارس الفريق من مران الفريق الجماعي، ولم يستكمل حارس الأهلي فقرات تدريب حراس المرمى، مع طارق سليمان مدرب حراس الفريق، وخرج بصحبة خالد محمود، طبيب الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان، الأحد المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.