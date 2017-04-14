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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس لطيف شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة معتدل جنوبا نهارا بارد ليلا، وأن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن

الصغرى العظمى 

القاهرة 14 23

الإسكندرية 16 21

مطروح 14 21

بورسعيد 13 22

دمياط 14 22

الإسماعيلية 13 25

السويس 14 25

العريش 11 23

مرسى علم 22 27

الغردقة 21 26

شرم الشيخ 22 27

رفح 10 22

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المنيا 14 25

الفيوم 14 25

أسيوط 15 25

سوهاج 19 26

الأقصر 20 29

أسوان 22 31

شلاتين 25 30

حلايب 26 30

الوادى الجديد 19 27

قنا 20 28

نويبع 19 22

السلوم 12 20

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