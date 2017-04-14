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بالفيديو.. خالد الجندي: كلمة «كافر» ليست شتيمة

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بالفيديو.. خالد الجندي: كلمة «كافر» ليست شتيمة بالفيديو.. خالد الجندي: كلمة «كافر» ليست شتيمة

التحرير

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كلمة «كافر» ليست شتيمة؛ لأن هناك فرق بين المراد من اللفظ، وعرف المجتمع.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «دي أم سي»، أن كلمة «بني آدم» الآن أيضًا أصبحت «شتيمة» على الرغم من أنها وردت في القرآن الكريم أكثر من مرة.

وأوضح أن كلمة «كفر» تعني غطى الشيء، مستشهدًا بقوله عز وجل: «اعْلَمُوا أَنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَراًّ ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الغُرُورِ»، مؤكدًا أن كلمة «الكفار» تعني المزارعين.

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وألمح الجندي، إلى أننا بحاجة إلى احترام «المفهوم العرفي»، لأن هناك كلمات لو استخدمت الآن ستثير مشاكل، على الرغم من أنها ليست «حرام أو خطأ».

يشار إلى أن الشيخ الأزهري عبد الله رشدي، إمام مسجد أبو بكر الصديق بهليوبوليس بمصر الجديدة، صرح بأن المسيحيين «كفار بنص القرآن الكريم» خلال استضافته على قناة «صدى البلد»، واتهمه مقدم البرنامج أحمد موسى، بأنه يستعمل نفس لغة الدولة الاسـلامية داعـش.

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التحرير

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