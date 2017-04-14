فيديو.. الرئاسة: «مفيش حد يقدر يضرب النسيج الوطني»

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قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى البابا تواضروس الثاني في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل، في برنامج «كلام تاني»، المذاع على قناة «دريم»، أن الزيارة تهدف إلى تأكيد عزيمة الدولة على ملاحقة الإرهابيين المنفذين لهاتين العمليتين وتقديمهم للعدالة في أقرب وقت.

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وذكر يوسف، أن الرئيس يثق في الشعب المصري وإدراكه لمحاولات بث الفتنة بين صفوفه للتفريق بينه المواطنين، مؤكدًا: «مافيش حد يقدر يضرب النسيج الوطني».