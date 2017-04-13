بعد ارتفاع الأسعار .. الفسيخ بـ150 جنيهًا والرنجة الهولندي بـ55

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قال رئيس شعبة الأسماك أحمد جعفر، إن أسعار الأسماك المملحة والمدخنة (الفسيخ والرنجة) قد ارتفعت مع قرب أعياد شم النسيم حوالى 25% مقارنة بأسعار العام الماضى، حيث تراوح سعر كيلو الفسيخ من 140 إلى 150 جنيها، وبلغ سعر كليو الملوحة البلدى 120 جنيها وبلغ سعر كيلو السردين 60 جنيها فيما سجل سعر كيلو الرنجة الهولندى 55 جنيها.

وأرجع أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - الارتفاع إلى زيادة أسعار أسماك البورى والتى بلغ سعر الكيلو منها فى الجملة من 55 إلى 60 جنيها نتيجة لنقص المعروض بسبب تصدير الأسماك وقلة المستورد لاحجام المستوردين نتيجة لارتفاع الأسعار بعد قرار تحرير سعر الصرف، مضيفا أنه يتم الاستيراد من أكثر من دولة كالصين واليابان ويتم استيراد الجمبرى من الإكوادور والأرجنتين وتايلاند فيما يتم استيراد السبيط من اليمن وباكستان.

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وأشاد جعفر بمبادرة وزارتى التموين والزراعة بطرح أسماك بأسعار مخفضة فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيف العبء عن المواطنين، حيث سيتم طرح أسماك البورى نمرة 1 بسعر 36 جنيها، ونمرة 2 بسعر 33 جنيها، كذلك أسماك البلطى نمرة 1 بسعر 16 جنيها، ونمرة 2 بسعر 15 جنيها، ونمرة 3 بسعر 13 جنيها، بلطى نمرة 4 بسعر 5 جنيهات.

وأوضح جعفر، أن الشعبة ستتقدم بمذكرة إلى الجهات المعنية توضح أهم المشكلات التى تواجه القطاع والحلول المقترحة لوضع استراتيجية للنهوض بقطاع الثورة السمكية، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالبحث العلمى لتطوير القطاع وزيادة الاستفادة من موارد مصر المائية، مضيفا أن المعروض تراجع على مدار السنوات العشر الماضية بنسبة تتراوح من 60 إلى 70 % بسبب التلوث والصيد الجائر.