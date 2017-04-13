6 مفاجآت للفنانين على الهواء.. واحدة ارتدت الحجاب وأخرى أعلنت طلاقها

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فاجأ عدد من نجوم الفن الجمهور خلال لقاءاتهم التليفزيونية على الهواء، بتصريحات غير متوقعة وأفعال تصدر منهم لأول مرة، ونرصد في التقرير التالي أبرز ما فوجيء به الجماهير من قبل فنانيهم المفضلين.

1- ارتداء الحجاب

ردّت الفنانة سهير المرشدي على سؤال الإعلامية راغدة شلهوب عن نيتها ارتداء الحجاب، إذ ارتدته على الهواء أثناء إجابتها قائلة: "كله بأوانه".

2- الطلاق

أعلنت الفنانة بوسي خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، عن طلاقها من زوجها وليد فطيم، مدير أعمال الراقصة صافيناز سابقاً، وقالت: "إحنا انفصلنا الحمد لله، نصيبي معاه اتقطع لحد كده، الطلاق كان لازم يحصل من زمان، وأنا اتغاضيت كتير عن المشاكل علشان ابني"، نافية أن تكون صافيناز سبب انفصالها، وأشارت إلى أنهما أصدقاء قبل شهرتها.

3- خطبة على الهواء

فوجيء الإعلامي عمرو الليثي أثناء حواره مع الفنانة نجلاء بدر بدخول كريم عفيفي، رئيس إحدى الوكالات الإعلانية، على الاستديو وتقديمه الشبكة لنجلاء، وطلبت من "الليثي" إيقاف التصوير إلا أنه أصر على تصوير ذلك وإذاعته بالكواليس.

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4- وصلة رقص

فاجأت الفنانة مي سليم جمهورها بوصلة رقص أثناء حوارها مع الإعلامية رزان مغربي ببرنامج "ضربة حظ" المذاع على قناة الحياة، وسط تصفيق الجمهور، وأكدت أنها تعلمت الرقص على يد الفنانة دينا، حيث شاركتها مسلسل "حواري بوخاريست"، وأضافت: "أنا اكتشفت اني كنت بخبط مش برقص، لحد ما تعلمت الرقص على إيد دينا".

5- حلاقة شعر

تضامن الفنان منذر ريحانة مع مرضى السرطان، إذ حلق شعره على الهواء، دعماّ لهم عبر فضائية "الحياة" بالجزء الثاني من برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه عمرو الليثي.

6- أكل البطيخ

تناولت الفنانة أحلام "البطيخ" على الهواء، أثناء حلولها ضيفة على برنامج "صوت الجيل الجديد"، حتى أنها أطعمت منه عضو اللجنة التحكيمية، فارس كرم، بنفسها.