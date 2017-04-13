الأزهر يُشيد بسرعة الداخلية في الكشف عن المتورطين بتفجير الكنيستين

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إن معرفة شخصيات وهويات الإرهابيين يسهل في تتبع مسيرتهم، مما يجهض أي مخطط مستقبلي لجرائم أخرى.

وأضاف شومان- في تصريحات له الخميس- "لذا وجب التحية والشكر لجهات البحث والتتبع على هذا الإنجاز السريع، وكذا من قدموا معلومات ساعدت على كشف المتورطين".

وذكر وكيل الأزهر، أنه من المهم جدًا سرعة الكشف عن المتورطين في الأعمال الإرهابية، مضيفًا: "هذا إنجاز للداخلية".

كانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس الأربعاء عن المتورطين في الهجوم الإرهابي على كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، ورصدت مكافأة قدرها 100 ألف جنيه، لمن يدلي بمعلومات عنهم.