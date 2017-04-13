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توقيف 27 شخصاً يشتبه بإنتمائهم لـ"داعش" شمالي تركيا

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توقيف 27 شخصاً يشتبه بإنتمائهم لـ"داعش" شمالي تركيا توقيف 27 شخصاً يشتبه بإنتمائهم لـ"داعش" شمالي تركيا

مصراوي Masrawy

السلطات التركية

صقاريا (تركيا)- ( دب ا):

أوقفت السلطات التركية، اليوم الخميس، 27 شخصاً في إطار عمليات أمنية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بولاية صقاريا شمالي تركيا.

وذكرت مصادر أمنية تركية، أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لولاية صقاريا داهمت 18 مكاناً مختلفاً في الولاية يشتبه بأن عناصر ينتمون لداعش يقيمون فيها- بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وأوضحت المصادر أنه تم خلال العمليات، ضبط وثائق لتنظيم داعش.

يذكر أن السلطات التركية تقوم بحملات للقبض على عناصر تنظيم داعش الذي تلقي على عاتقه المسؤولية عن عدد من التفجيرات التي تعرضت لها البلاد منذ منتصف عام 2015 ،كان أخرها الهجوم على ملهى ليلي بمدينة اسطنبول خلال احتفالات العام الجديد واسفر عن مقتل 39 شخصا، من بينهم 24أجنبيا وإصابة 69آخرين.

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