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حظك اليوم برج القوس الجمعة 14/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج القوس الجمعة 14/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس الجمعة 14/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: كن أكثر جدية وانفتاحاً مع الزملاء، وكثرة المزاح تترك تأثيرات سلبية إذا تخطّت الحدود المسموح بها في مجالك المهني

عاطفياً: الغيرة من الأسباب السلبية في العلاقة بالشريك، حاسب نفسك قبل الآخرين فترتاح أكثر وتريح المحيطين بك

صحياً: ربما ينتابك شعور بالتعب والإرهاق سببه طمعك في زيادة ساعات العمل لإنجاز مشاريعك بسرعة

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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