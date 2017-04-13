فيديو| طبيب يروى آخر لحظات شهداء «مارجرجس»: «إحساس ربنا ما يكتبه على حد»

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روى رامي رزق، الطبيب بقسم الطوارئ والإصابات بجامعة طنطا، مشاهد لاستقبال المصابين والشهداء بحادث تفجير كنيسة مار جرجس، الأحد الماضي: "إحساس إن أخوك تحت إيدك ومش عارف تعمله حاجة صعب جدًا، وربنا ما يكتبه على حد".

أضاف رزق، خلال حواره ببرنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر فضائية "سي بي سي": "كنت بعيط وأنا شغال لدرجة إن دكتوري أخدني بالحضن وقالي ابعد أنت، كل دقيقة الباب بيتفتح بتتخيل إن حد جاي تعرفه، ناس كتير ماتت على إيدي، وإحساس إن المصاب ده هيموت صعب".

تابع: "واحد زميلي فضلت أقوله قوم عشان في حاجات هنعملها.. بس ما قامش، وواحد تاني كنت معاه في العمليات وأخوه زميلنا دكتور وواقف برة يقولي ماتسيبهوش".

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استكمل: "واحد دكتور زميلنا مات تحت إيدينا، وأستاذنا دكتور مات تحت إيدينا، واحد جاري مات تحت إيدينا، كنت بخاف أكشف الغطا عن وش حد ليطلع صاحبي".