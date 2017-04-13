بوتين وأردوغان يؤيدان إجراء تحقيق دولي ودقيق في حادثة خان شيخون

موسكو- (د ب ا):

اتفق فلاديمير بوتين الرئيس الروسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، على دعم تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.

وقال الكرملين، في بيان، اليوم الخميس، إن الرئيس بوتين، تلقى اتصالا هاتفياً من الرئيس التركي أردوغان، مؤكداً أنهما بحثا تطور الوضع في سورية وأن الرئيسين أيدا إجراء تحقيق دولي موضوعي ودقيق في حادثة خان شيخون،بحسب وكالة سبوتنيك .

كما أعرب بوتين وأردوغان، بحسب البيان، عن رغبتهما في استمرار العمل لتعزيز نظام وقف العمليات القتالية بسورية ودعم العملية التفاوضية بصيغة أستانا وجنيف، مؤكداً أن الرئيس التركي قال إن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية كان جريمة.

كانت روسيا قد رفضت نتائج تركية زعمت استخدام غاز السارين في هجوم خان شيخون في سورية في الرابع من الشهر الجاري واسفر عن سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح.

وتعتبر أنقرة مؤيدا قويا للمعارضة السورية والمتمردين، بينما تدعم روسيا الرئيس السوري بشار الأسد.

وشنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، ضربات صاروخية من سفنها في البحر المتوسط لقاعدة جوية تابعة للحكومة السورية ردا على هجوم خان شيخون، متهمة نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية، بينما تنفي الحكومة هذه المزاعم جملة وتفصيلا .​