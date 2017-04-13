أخبار عاجلة

تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك -
رؤى - حلقة الثلاثاء 13-6-2017 مع د. أسامة الأزهري والإعلامي عمرو خليل -
تقارير: ثروات الأفراد في أمريكا تتجاوز 50 تريليون دولار -
رئيس وزراء العراق: بغداد ضد حصار أي دولة -
عدلي يحضر العفاريت في أقل من 30 ثانية..أوعى تفكر تقرأ وراه -
رد فعل ناهد السباعي علي رؤية السحلية في #رامز_تحت_الأرض -
مقدمة رامز لـ "حفيدة الترسو" ناهد السباعي في #رامز_تحت_الأرض -
طارق نجيدة: سنطعن أمام "الإداري" فور نشر "تيران وصنافير" بالجريدة الرسمية -
إيران تتهم السعودية بدعم جماعات مسلحة -
مجلس الشيوخ الأمريكي يتفق على توسيع العقوبات على روسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

بوتين وأردوغان يؤيدان إجراء تحقيق دولي ودقيق في حادثة خان شيخون

Google+ Print
بوتين وأردوغان يؤيدان إجراء تحقيق دولي ودقيق في حادثة خان شيخون بوتين وأردوغان يؤيدان إجراء تحقيق دولي ودقيق في حادثة خان شيخون

مصراوي Masrawy

أردوغان و بوتين

موسكو- (د ب ا):

اتفق فلاديمير بوتين الرئيس الروسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، على دعم تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.

وقال الكرملين، في بيان، اليوم الخميس، إن الرئيس بوتين، تلقى اتصالا هاتفياً من الرئيس التركي أردوغان، مؤكداً أنهما بحثا تطور الوضع في سورية وأن الرئيسين أيدا إجراء تحقيق دولي موضوعي ودقيق في حادثة خان شيخون،بحسب وكالة سبوتنيك .

كما أعرب بوتين وأردوغان، بحسب البيان، عن رغبتهما في استمرار العمل لتعزيز نظام وقف العمليات القتالية بسورية ودعم العملية التفاوضية بصيغة أستانا وجنيف، مؤكداً أن الرئيس التركي قال إن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية كان جريمة.

كانت روسيا قد رفضت نتائج تركية زعمت استخدام غاز السارين في هجوم خان شيخون في سورية في الرابع من الشهر الجاري واسفر عن سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح.

وتعتبر أنقرة مؤيدا قويا للمعارضة السورية والمتمردين، بينما تدعم روسيا الرئيس السوري بشار الأسد.

وشنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، ضربات صاروخية من سفنها في البحر المتوسط لقاعدة جوية تابعة للحكومة السورية ردا على هجوم خان شيخون، متهمة نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية، بينما تنفي هذه المزاعم جملة وتفصيلا .​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الصحة يكشف تفاصيل خطة الحكومة لعلاج مرضى فيروس سي خلال عام

وزير الصحة يكشف تفاصيل خطة الحكومة لعلاج مرضى فيروس سي خلال عام

مروان: الحكومة أودعت محاضر المفاوضات حول الجزيرتين بالبرلمان

مروان: الحكومة أودعت محاضر المفاوضات حول الجزيرتين بالبرلمان

نائب برلماني: كافة وثائق الحكومة تؤكد "مصرية تيران وصنافير"

نائب برلماني: كافة وثائق الحكومة تؤكد "مصرية تيران وصنافير"

الحكومة الكولومبية تبدأ تدريب متمردي "فارك" للعمل كحراس شخصيين

الحكومة الكولومبية تبدأ تدريب متمردي "فارك" للعمل كحراس شخصيين