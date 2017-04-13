بالفيديو.. جماهير ليون تقتحم أرض ملعب مباراة بشكتاش

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اقتحم جمهور نادي ليون الفرنسي، أرضية ملعب بارك أولمبيك ليون، قبل بدء مباراة الفريق مع ضيفه بشكتاش التركي، في مباراة اليوم الخميس، ضمن ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وكانت جماهير بشكتاش ألقت قبل بداية المباراة، ألعابا نارية على جمهور ليون، مما جعل الجمهور يقتحم أرض الملعب.